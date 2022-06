Vier gewonden bij mini kettingbotsing in Rekkemsestraat

Kortrijk baadt in tropische vibes tijdens Braderie Tropical

Binnen twee weken is het zover: van 24 tot 26 juni kunnen shoppers vanuit Kortrijk en omstreken gezellig komen winkelen in het hartje van de stad tijdens de jaarlijkse braderie. Tijdens ‘Braderie Tropical’ kan je koopjes doen, maar er is ook straatanimatie en muziek in tropische sferen.