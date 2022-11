Vier bejaarde dames voor enkele duizenden euro’s opgelicht door zogezegde bankmedewerker: Politie waarschuwt voor nieuwe vorm van oplichting

Kortrijk Deze kinderen en jongeren zijn al helemaal klaar om België te zien winnen tegen Canada: “Het leeft in de klas, veel leerlingen voetballen zelf”

Voetbalmama Ellen Dekocker moedigde niet alleen haar buurvrouwen aan om hun straat in Beveren bij Roeselare in een tricolore jasje te steken. Ze laat de duivelsgekte nu ook als leerkracht toeslaan in basisschool Drie Hofsteden in Kortrijk. De hele school kleurt er vandaag zwart, geel en rood. Dit kan wel tellen als aanmoediging voor onze Duivels!

11:50