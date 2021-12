Video toont hoe water door het plafond stroomt in Mediamarkt in Kortrijk

Zuid-West-Vlaanderen 14.000 vastgestel­de coronabe­smet­tin­gen op één maand in Zuid-West-Vlaanderen: “Scholen zijn de draai­schijf”

14.085 positieve gevallen in november 2021 in Zuid-West-Vlaanderen. Een hallucinant cijfer en veruit het hoogste aantal ooit in een maand, over alle coronagolven heen. “Er is bijna altijd een link naar scholen, zo toont een clusteronderzoek aan”, zegt Philippe De Coene van welzijnsvereniging W13.

5 december