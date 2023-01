VIDEO: Fietser neemt kortste weg op E17 aan Kortrijk-Oost

Rond 11.30 uur reed de trucker op de E17 van Kortrijk richting Gent. Ter hoogte van Kortrijk-Oost merkte hij plots een fietser op de pechstrook op. De trucker was niet alleen want bij de federale wegpolitie liepen verschillende meldingen binnen. Een zoektocht leverde niets meer op. Wellicht nam de fietser de afrit aan Kortrijk-Oost en nam hij gewoon de kortste weg tussen Kortrijk en Zwevegem of tussen twee stadsdelen in Kortrijk. Levensgevaarlijk natuurlijk, want fietsen op de snelweg is verboden. Het is een overtreding van de vierde graad. Wie gevat wordt, riskeert een boete van minstens 1.600 euro en een minimum rijverbod van 8 dagen.