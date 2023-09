Verpakkingsvrije biowinkel Zonder Meer blaast 6 kaarsjes uit: “14.750 kilogram verpakkingsmateriaal vermeden”

Is het toeval hoe Kortrijk al enkele jaren beter scoort dan gemiddeld als het om restafval per inwoner gaat? Vorig jaar ging het om zo’n 130 kilogram per inwoner, terwijl het in pakweg Zwevegem of Waregem ruim 140 kilogram per inwoner was. De verpakkingsvrije biowinkel Zonder Meer in Kortrijk maakt een duidelijk verschil in de afvalketen, vindt zaakvoerder Johan Moreels.