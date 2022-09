Veronique blaast 84 jaar oud volkscafé nieuw leven in: “Tussen de mensen, in de ambiance, hiér ben ik voor gemaakt”

KortrijkFaubourg de Bruges neemt een nieuwe start in Kortrijk, met Veronique Kesteloot (50) achter de toog. Het volkscafé is vernieuwd door de eigenaar, brouwerij Omer Vander Ghinste. Met succes, de zaak is nu weer veel aantrekkelijker.

Faubourg de Bruges zit al 84 jaar op de hoek van de Brugsesteenweg en Watermolenstraat, in een volkse buurt. “Het was vroeger altijd al een sterk café, ik wil die tijd terugbrengen. Niet in mijn eentje, maar samen met café Den Derden Time, aan de overkant. Het zou voor allebei leuk zijn om meer over en weer geloop tussen beide volkscafés te krijgen. Het zijn vrienden bij Den Derden Time, geen concurrenten”, zegt Veronique Kesteloot.

Quote Muziek zit in onze familie en maakt deel uit van Faubourg. Klanten slaan hier graag een dansje. En zo mogen zelf de liedjes kiezen, er staat hier een jukebox Veronique Kesteloot

Veronique Kesteloot is de zus van meester-drummer Gino Kesteloot. “Mijn broer is razend enthousiast. Hij bracht al de accordeon van vader, om het erfstuk hier een ereplaats te geven. Ook te bewonderen in Faubourg: een oude viool en een tuba. Muziek zit in onze familie en maakt deel uit van Faubourg. Klanten slaan hier graag een dansje. En zo mogen zelf de liedjes kiezen, er staat een jukebox. Ik liet verder een nieuwe tafelvoetbal plaatsen, want er is veel vraag naar. Er hangen ook twee dartborden en we richten zoals vroeger weer een kaartersclub op.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Er is met een accordeon een erfstuk te bewonderen in het café © Peter Lanssens

Voor wie de spontane en sociale Veronique Kesteloot nog niet kent: ze runde ruim twintig jaar geleden tankstation Avia in de Stasegemsestraat. Ze was verder zestien jaar werknemer in volkscafé ’t Pirroen en is poetsvrouw geweest, gecombineerd met werk in enkele horecazaken. “Het was brouwerij Omer Vander Ghinste die me recent uitnodigde voor een gesprek. En me vroeg of ik het niet zie zitten om eens zelf een horecazaak uit te baten, in de Faubourg. Ik twijfelde eerst omdat het niet goed zat met de uitstraling van het café.”

Nieuw interieur en opgeknapte gevel

“Maar de brouwerij deed een serieuze inspanning. Een nieuwe tapinstallatie, nieuwe koelkasten, een nieuwe pompbak, nieuwe elektriciteit en verlichting, een opgeknapte gevel… En ik friste zelf het interieur op. Zo lukte het om de zaak weer aantrekkelijker te maken. Er is verder een gezellig terras. De vernieuwde Faubourg is een prima zaak, want klanten die hier komen, moeten op hun gemak zijn. Ik wil hen content stellen, al van ’s morgens vroeg. Zo gaan ze hier rustig de krant kunnen lezen. En naar de avond toe mag er zeker wat meer amusement zijn. Contact hebben met klanten, tussen de mensen, in de muziek en de ambiance, hiér ben ik voor gemaakt.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Ook de gevel van De Faubourg is helemaal opgeknapt © Peter Lanssens

Een Bockor pils kost er 2 euro. Faubourg de Bruges in de Brugsesteenweg 93 is zes dagen op zeven vanaf 10 uur open. Gesloten op maandag. Het café is nu al open, later komt er ook nog een officieel openingsfeest, op zaterdag 19 november. Dan treden The MG’s Brothers er op, vanaf 19 uur. Klanten gaan dan getrakteerd worden door Veronique Kesteloot. Hoe, blijft nog even een verrassing.

Volledig scherm Achteraan het café zie je een met muzieknoten versierde muur © Peter Lanssens

Volledig scherm Er hangen twee dartborden en er is een nieuwe tafelvoetbal, achteraan het café © Peter Lanssens

Volledig scherm Het interieur is opgefrist © Peter Lanssens

Volledig scherm En er is een terras © Peter Lanssens

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.