Vernieuwde zomerbar Azuro klaar voor vliegende start: “Hier krijg je een Ibiza gevoel”

KortrijkWie zin heeft in een ‘vakantie in eigen stad’ ervaring, rept zich naar Azuro. Het is de eerste zomerbar in Kortrijk die de deuren opent, vanaf zondag 15 mei. “We werden de voorbije twee jaar geremd, door de coronamaatregelen, maar nu kunnen we eindelijk weer voluit gaan”, zegt Mathieu Clarysse (25).

Gevestigde waarde Azuro ziet er dit jaar nog flitsender uit. De look & feel is opgewaardeerd, op het domein aan de Engelse Wandeling, vlak bij bouwcentrum Pottelberg. “De zomerbar is nu beter afgesloten. Wat het gezelliger maakt. De wind heeft geen vrij spel meer, terwijl het gevoel op straat te zitten weg is. Er zijn ook lagere zitplaatsen, om een meer loungy sfeer te krijgen.”

Camille Dhont

Grootste troef dit jaar: de lichteffecten. Zo zijn er tal van guirlandes of lichtslingers, die op de tonen van de muziek meegaan. Ook opvallend: de dj-booth is fors uitgebreid, met een podium en met een waterval voor de dj-booth als blikvanger. Niet toevallig, want de zaakvoerders van Azuro zetten weer meer op dj’s en verrassende artiesten in, nu er geen coronabeperkingen meer zijn. Zo is er op 28 mei een optreden van Camille Dhont. De ‘#LikeMe’-ster zal die zaterdag onder meer haar hit Vuurwerk brengen in Azuro. Het is haar eerste optreden in de regio. Meer details over de online ticketverkoop volgen.

Volledig scherm Azuro zet meer dan ooit op leuke momenten in, met veel dj's en verrassende artiesten. Sfeerbeeld van een vorige editie van de zomerbar © Azuro

Verder nieuw: een extra overdekt deel voor als het weer slecht is, een fors uitgebreide cocktailkaart en de nieuwe aperitiefdrank gutss voor wie liever een smaakvol alcoholvrij alternatief wil. Azuro kan tot 650 gasten tegelijk ontvangen. Ook weer voorzien, een strand met ligstoelen en een kinderhoek.

“We verwachten een topeditie, als het mooi weer blijft aanhouden. Azuro is weer Azuro, we worden niet meer geremd in ons concept. Het is de eerste keer dat we op dit domein voor een volwaardige uitbating kunnen gaan. En meteen ook de laatste keer, want we moeten het terrein nadien verlaten, voor het omvormen hier van de site Van Marcke tot een nieuw Kortrijks stadsdeel. Maar geen paniek: Azuro blijft ook in 2023 bestaan. Wie tips heeft voor eventuele leuke locaties, mag ons dat altijd laten weten”, vertelt Mathieu Clarysse.

Drankkaarten

Nu er weer meer volk binnen mag, ook staan en rondlopen geen enkel probleem meer vormt en er ook weer naar hartenlust aan de bar mag besteld worden, wordt het werken met QR-codes opgeborgen. Azuro werkt voortaan weer met drankkaarten. De zomerbar schenkt verder aandacht aan lekkere hapjes zoals patatas bravas, nacho’s, pizzaatjes en een truffelburger by traiteur Pure Taste. “We bedanken al onze partners. En we vermelden graag Francis Luypaert, die met Luypaert Interieur voor prachtige decoraties in Azuro zorgt.”

Volledig scherm Een sneak preview van de nieuwe look & feel © Azuro

Azuro aan de Engelse Wandeling 13 is zeven dagen op zeven open. Van maandag tot en met donderdag is dat van 13 tot 23 uur (dan sluit de bar, een half uur later moet iedereen weg zijn), op vrijdag en zaterdag is dat van 13 tot 1 uur en op zondag van 12 tot 23 uur. Violist Violinvasion treedt op de openingsdag op zondag 15 mei op, terwijl dj Mexim dan plaatjes komt draaien. Meer info vind je op de Facebookpagina Azuro.

Nog dit: het team van Azuro zoekt nog extra flexi-jobbers en jobstudenten. Wie interesse heeft om er te werken, mailt naar dino@pure-taste.be.