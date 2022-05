Verlichtingsfabrikant houdt Rock Wever en strikt Goose als headliner

De voorbije twee jaren waren dubbelzinnig voor veel bedrijven, ook voor Wever & Ducré. “Veel mensen gaven prioriteit aan hun bouw- en renovatieplannen. We ondervonden weinig of geen leveringsproblemen. Omdat we alle productie in eigen handen hebben en al jaren op een uitgebreide stock inzetten, konden we in tijden van schaarste toch nieuwe klanten aanspreken. Onze omzet steeg fors tijdens de coronacrisis”, zegt managing director Johan De Smedt. Ook nu houdt de groei aan voor het bedrijf, dat onlangs nog tien vacatures invulde.

Om de medewerkers te bedanken voor hun inzet, ook tijdens de erg drukke coronaperiode, en de belangrijkste klanten te danken voor het vertrouwen, hield Wever en Ducré afgelopen vrijdag een eigen event. Het betekende ook de opening van haar nieuwe site op Evolis, wat door de lockdown nog niet gevierd kon worden. “Het moment was goed: onze nieuwe catalogus is net gelanceerd en het was zonnig. We hadden er zin in.”

Volledig scherm Welkom op Rock Wever © Wever & Ducré

Wever & Ducré deed dat op een opvallende manier. “Ons personeelsteam is jong en ook onder hen snakken er velen naar de festivalzomer. En dus dachten we: waarom houden we niet ons eigen festival”, zegt HR-manager Elke Jongbloet. En zo geschiedde, met de eerste editie van Rock Wever. Een duurzaam festival met foodtrucks, drankstandjes en muziek van de bovenste plank waren de ingrediënten voor een topavond met 450 aanwezigen.

“Gelukkig moesten we het voor de muziek niet al te ver zoeken. We hadden de eer om de Safari Studios van de mannen van Goose aan te kleden met onze verlichtingsarmaturen. De keuze voor Goose lag dus voor hand en dat hebben we ons niet beklaagd. Goose zette de tent in vuur en vlam. Het concept werd gesmaakt door alle aanwezigen. Maandag ging het bedrijf opnieuw over tot de orde van de dag. Ook nu nog blijven een aantal interessante vacatures openstaan”, aldus Elke Jongbloet. Meer info vind je op www.weverducre.com.

Volledig scherm Iemand een hapje? © Wever & Ducré

Volledig scherm En of het plezant was © Wever & Ducré

Volledig scherm Tijd voor een foto © Wever & Ducré

Volledig scherm selfie? © Wever & Ducré

Volledig scherm John Noseda © Wever & Ducré

Volledig scherm De site van Wever & Ducré, op het bedrijvenpark Evolis © Wever & Ducré