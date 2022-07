Verhuisde Watcher waakt over Sint-Maartenskerk

kortrijk Hij verloor in één klap zes kinderen, maar maakte daarna KBC-bank mee groot: het straffe levensver­haal van Victor Cambien

“Ze zeggen dat een kind verliezen het ergste is dat je kan overkomen. Stel je voor dat je er zes in één keer kwijt bent.” Achterneef en auteur Karel Cambien verdiepte zich voor zijn recentste boek in het bijzondere leven van zijn Kortrijkse ‘nonkel Victor’, medestichter van de KBC-bank. Dat levensverhaal zou zo verfilmd kunnen worden. “Op een nacht is hij in het grootste geheim met alle belangrijke papierwerk van de bank gevlucht, om het uit handen van de Duitsers te houden.”

17 juli