Vergunning voor herinrichting beschermd Magdalenazwembad, blikvanger wordt restaurant met binnentuin in vroegere kuip

Grijze parking is nu vrolijkste park van Kortrijk: “Geen sprake meer van achterge­stel­de buurt van 20 jaar geleden”

Waar je vroeger een lelijke parking aan de Groeningelaan had, heb je nu het vrolijkste park van Kortrijk. Je valt er van de ene verrassing in de andere. De kostprijs van 1,25 miljoen euro is hoger dan verwacht, al vindt het stadsbestuur het nieuwe Groeningepark het geld zeker waard. Oppositiepartij Groen vindt zelfs dat er nóg meer onthard mocht worden.