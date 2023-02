Verdachten in dossier van vermeende ontvoering minister Van Quickenborne blijven in de cel: “Onze cliënt dacht dat 8500 een huisnummer was”

De raadkamer in Kortrijk heeft de aanhouding verlengd van twee van de zes verdachten die in de cel zitten op verdenking van ontvoering van justitieminister Van Quickenborne. Beiden hoopten voorlopig vrij te komen maar dat gebeurde niet. Eén van hen wordt binnenkort vader en dreigt zo de bevalling te missen.

Leonard D.S. (29) en Lorenzo B. (22) verschenen voor de raadkamer. De eerste liet op 22 september vorig jaar vlakbij de woning van de justitieminister in Kortrijk een auto achter waarin wapens lagen, spanbandjes en een kogelwerende vest. “Maar hij wist helemaal niet wat er in de wagen lag, noch dat de minister daar vlakbij woonde”, zeggen Filip De Reuse en Christian Clement, de advocaten van de 29-jarige Nederlander. “Hij had er geen flauw benul van dat 8500 het postnummer was van Kortrijk en dacht eigenlijk dat het om een huisnummer ging.”

Alarmbellen gaan af

Drie andere Nederlanders pikten D.S. nadien op maar even later werd het gezelschap in de buurt nog gecontroleerd door een patrouille van de politiezone Vlas. Omdat hen niks ten laste kon worden gelegd, mochten ze beschikken. Maar toen de volgende morgen alle alarmbellen afgingen na de vondst van de achtergelaten wagen, wist de politie wel onmiddellijk dat de vier Nederlanders daar meer dan waarschijnlijk iets mee te maken hadden. Het ging snel: dezelfde dag nog werden ze allemaal opgepakt in hun vaderland. Later volgden nog twee arrestaties, waaronder die van Lorenzo B., een 22-jarige verdachte. Hij zou als tussenpersoon gefungeerd hebben.

Volledig scherm Essen, 3 november2022: drie van de verdachten van ontvoeringspoging vqn minister Vincent Van Quickenborne worden aan de Belgisch-Nederlandse grens overgeleverd. © Photo News

18 bladzijden

Zowel Leonard D.S. als Lorenzo B., die net als alle anderen verklaren dat ze niks wisten van een eventuele ontvoering of aanslag tegen de minister, legden intussen uitgebreide verklaringen af, de laatste zelfs één van maar liefst 18 bladzijden lang. Maar toen de raadkamer zich vrijdag moest buigen over de eventuele verlenging van de aanhouding, bleek die verklaring nog niet in het dossier te steken. “Vreemd”, vindt zijn advocaat, Bart Vosters, “want die verklaring is intussen twee weken oud.” De advocaten overwegen in beroep te gaan tegen de beslissing van de raadkamer. In dat geval moet de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling binnen de veertien dagen oordelen of de aanhouding van het duo noodzakelijk blijft in het kader van het gerechtelijk onderzoek.

