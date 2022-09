Verdacht pakket aan woning minister Van Quickenborne blijkt onschadelijk: aannemer liet verkeerdelijk wisselstuk op adres minister afleveren

Lees alles over de bedreigingen aan het adres van vicepremier en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne in ons dossier .

Aan de ministeriële woning, in een residentiële buurt aan de rand van de stad, is maandag in de vooravond een koerier gearriveerd met een pakje, bestemd voor het adres van de minister. De politie, die al dagenlang de omgeving bewaakt, heeft het pakket in ontvangst genomen. Na een eerste onderzoek werd geoordeeld dat het om een verdacht pakket ging. In het licht van de gebeurtenissen van eind vorige week, toen een ontvoering van de justitieminister verijdeld werd, zorgde dat voor groot alarm.