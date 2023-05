VeloVeilig-ambassadeur Jamie-Lee bezoekt basisschool Spes Nostra

Al 250.000 keer bekeken op TikTok. Kortrijkse jongeren douchen onder zwevende kraan in Ieper: “Kregen veel toffe reacties van voorbijgan­gers”

Er gaat een opmerkelijk filmpje op TikTok rond waarin studenten uit Kortrijk een douche nemen onder de zwevende kraan in Ieper. Het filmpje is op TikTok alleen al meer dan 250.000 keer bekeken. Het is niet zomaar een stunt, want er zit een uniek Polaroid-fotoproject achter. “We zaten dertig minuten in het water, koud was het niet.” We spraken het duo.