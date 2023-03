Veilig het internet op met escapebox: “Kinderen ontdekken op speelse manier de valkuilen”

De escapebox is bedoeld voor kinderen uit het zesde leerjaar. “Jawel, ook op die leeftijd krijgen kinderen al te maken met cybercriminaliteit”, weet Kris Dhondt. “Ik merk het bij m’n eigen kroost, al is het wel hoopgevend dat jongere kinderen zich vandaag meer bewust zijn van de gevaren van het internet dan pakweg de generatie van jonge twintigers. Die laatsten stellen zich vaak te weinig vragen. En net dat is cruciaal om te vermijden dat je slachtoffer wordt.”

Vermist: Renée

Collega’s van Kris uit Brugge, Blankenberge en Ieper staken mee de koppen bij elkaar en kozen voor een initiatief waarbij spel gekoppeld wordt aan het educatieve element. “De box is een fraai afgewerkte doos met daarin een constructie waar allerlei spelstukjes verstopt zitten, in kluisjes en verborgen ruimtes. Aan de hand van de inhoud gaan kinderen, begeleid door een video, op zoek naar Renée, een vriendinnetje dat vermist is. Onderweg worden ze geconfronteerd met thema’s zoals fake news, het belang van een sterk wachtwoord, weten we je op het internet plaatst, cyberpesten, valse aanbiedingen, fake news, games en sociale media. De leerlingen krijgen opdrachtjes voorgeschoteld. Als ze slagen binnen de vooropgestelde tijd, krijgen ze een kleine beloning.”

Volledig scherm De escapebox is bedoeld voor leerlingen van het zesde leerjaar en moet hen op een speelse manier leren zich veiliger te bewegen op het internet. © Henk Deleu

Jean D’Armerie

30 Studenten van de opleiding ontwerp- en productietechnologie aan hogeschool Vives hielpen bij de realisatie van de escapebox. Een aantal van hen ontwikkelden de verhaallijn en de eerste versies van de opdrachten. Samen met de preventiediensten kwamen ze tot een uitdagend spel met de nadruk op sensibilisering tegen de verschillende vormen van cybercrime waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt. Een begeleidende website met enkele video’s waarin de leerlingen in hun zoektocht naar het vermiste vriendinnetje hulp krijgen van commissaris Jean D’Armerie, maakt het geheel af. De Cybersafe - zo heet de escapebox officieel - bestaat vandaag in vijf exemplaren die gratis beschikbaar zijn voor klassen uit zesde leerjaren in Kortrijk, Brugge en Blankenberge, maar ook in alle steden en gemeenten van de politiezone Arro Ieper. Het spel kan gespeeld worden zonder tussenkomst of voorkennis van de school.

Ouderlijk toezicht

Leerlingen van de vrije basisschool Spes Nostra in Heule kregen woensdag alvast de kans om even te proeven van het spel. “Supertof”, klonk het enthousiast. “Alleen spijtig dat we niet genoeg tijd hadden om het spel helemaal te spelen. Maar gelukkig mogen we het straks nog eens overdoen op school. We vinden het goed dat zoiets bestaat. Onze ouders waarschuwen wel eens dat we goed moeten opletten op het internet. En bij sommigen staat ook het ‘ouderlijk toezicht’ ingeschakeld op de computer. Maar toch zijn er soms rare dingen die ons bereiken. Sowieso vragen we dan altijd raad aan onze ouders maar dit spel zal ons zeker helpen om nog voorzichtiger te zijn en sneller zaken te zien die niet te vertrouwen zijn.”

