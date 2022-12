Veerle (43) zoekt overnemer(s) voor koffiebar Tarterie in Kortrijk: “Een topzaak, maar ik wil meer leuke dingen met mijn kinderen doen”

Kortrijk/DeerlijkTarterie op de Grote Markt is over te nemen. Niét omdat een van Kortrijks bekendste koffiebars slecht draait. “Wel integendeel, het zit hier vaak vol. Zo stonden de mensen op tweede kerstdag tot buiten aan te schuiven. Ik laat de zaak over omdat de weekends moeilijker worden. Ik wil meer tijd voor mezelf en voor mijn tienerdochters Marie-Julie en Axelle”, zegt Veerle Vergote. Voor alle duidelijkheid: Tarterie blijft open tot de overname een feit is.

Veerle Vergote uit Deerlijk runt sinds juli 2019 Tarterie. Ze nam de in november 2016 geopende koffiebar toen over van Ann-Sophie Belaen. Tarterie, tussen Axa Bank en brasserie Royale, is nu klaar voor een volgend hoofdstuk.

“We voelen ook in Tarterie de financiële crisis. Mensen die in de namiddag genieten van een koffie en stukje taart, zien we momenteel minder tijdens de week. Maar de weekends blijven echt top. Alle leeftijden komen hier, van twee meisjes van twaalf jaar die een drankje en taartje delen tot twee omaatjes die gezellig bijkletsen. En we zien weer meer toeristen, nu de coronacrisis voorbij is. Mijn thuissituatie maakt het echter onmogelijk om hier elk weekend te kunnen staan. Ik wil meer leuke dingen met mijn kinderen doen. Maar sluiten op zaterdag of zondag is geen goed idee omdat het onze topdagen zijn.”

Quote Ik kreeg al kandidaten over de vloer die er een bistro of sushi bar van willen maken. Maar dat wil ik niet. Het moet Tarterie blijven Veerle Vergote

“Het is tijd om Tarterie over te laten. Een duo zou ideaal zijn, omdat je de taken zo meer kan verdelen. Sociale mensen met een hart voor horeca, die geen zin hebben in zittend werk en er vol voor gaan, met het besef dat werkdagen van acht uur niet volstaan. Interesse in patisserie en graag iets bakken zijn ook een must”, vertelt Veerle Vergote. “Ik kreeg al kandidaten over de vloer die er een bistro of sushi bar van willen maken. Maar dat wil ik niet. Het moet Tarterie blijven, vooral voor de vele trouwe klanten.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Het terras van Tarterie © Henk Deleu

“Overnemers hoeven zich geen zorgen te maken over de energiecrisis. Ik hou die factuur onder controle door elke dag alles in één keer te bakken, zodat onze elektrische oven niet langer dan nodig aan ligt. En de verwarming ligt weinig aan. Door de open keuken zorgt de oven voor voldoende warmte. En zodra er volk binnen zit, komt het vanzelf warm in Tarterie”, zegt Veerle Vergote.

“Het concept van Tarterie blijft sterk. Het is een ideale plaats om in een gezellig interieur met industriële look (na het shoppen) met een vriendin te genieten van een koffie en een stukje taart. Een laagdrempelige koffiebar, voor wie een praatje wil slaan. En nu Viva Sara Kaffée gestopt is, zijn we de enige koffiebar op de Grote Markt. Een toplocatie, beter heb je niet.”

“Negentig procent van alle activiteiten in Kortrijk speelt zich hier af of passeert hier. We richten ons met onze gebakjes trouwens ook op mensen met intoleranties voor bijvoorbeeld gluten en lactose. En we hebben een aanbod vegan taartjes. Nog een troef is ons familievriendelijk imago. Tarterie heeft een speelhoek. En er is een ververskussen in het toilet, om de luier te verschonen.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Veerle Vergote, in Tarterie © Fotografie Bienne

“Wat de toekomst brengt? We zien wel, ik blijf me eerst op Tarterie focussen, tot de zaak overgenomen is. Ik sta ook open voor een eventuele samenwerking, maar voor mij dan wel niet meer tijdens de weekends”, besluit Veerle Vergote. Wie interesse heeft: veerle@tarterie.be, tel. 0478/82.51.30 of ga langs.

Tarterie is open op donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur, op zaterdag en zondag van 9 tot 18 uur en op maandag van 7 tot 18 uur. Extra vroeg op maandag voor de maandagmarkt, ook een troef voor de zaak. Je kan in Tarterie ook voor thuis bestellen, zoals een brunch voor bijvoorbeeld een verjaardagsfeestje.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.