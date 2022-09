Veel te veel bestuurders rijden te snel in schoolomgevingen

Langs de Minister De Taeyelaan in Kortrijk, waar in de schoolomgeving zone 30 geldt, reed 21 procent te snel bij een controle tijdens de ochtendspits. Eén iemand haalde 47 kilometer per uur. Nog slechter was het resultaat van een controle over de middag langs de Kleine Pontestraat in Marke, ook in een schoolomgeving. Liefst 27 procent reed daar te snel. Eén iemand vloog er voorbij tegen 60 per uur, dubbel zo snel dus als toegelaten. Er werd ook gecontroleerd langs de Doorniksesteenweg in Kortrijk en de Noordlaan in Kuurne, in niet-schoolomgevingen. Daar lagen de overredingscijfers beduidend lager. Ook de klassieker - de Rijksweg in Lendelede - mocht uiteraard niet ontbreken in het lijstje van de controles. Daar is de snelheid beperkt tot 70 kilometer per uur. 113 van de 2010 gecontroleerde bestuurders hield zich daar niet aan. Gemeten topsnelheid: 126 kilometer per uur.