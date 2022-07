Veel blikschade bij frontale botsing in de Baliestraat

kortrijk Vooruit voert actie tegen Vlaams woonbeleid: “Iedereen heeft recht op een betaalbare woning”

De partij Vooruit heeft woensdag overal in Vlaanderen actie gevoerd tegen het Vlaams woonbeleid. In onze regio was dat aan het station van Kortrijk. “Wonen is nog nooit zo duur geweest”, zegt Vlaams parlementslid Maxim Veys. “Voor heel wat Vlamingen is een eigen woning kopen onmogelijk geworden. Wie wil huren, moet een stevige waarborg neertellen en een hoge huurprijs betalen.”

