Vaxpo heropent op 12 september, tot 96.000 bewoners kunnen boosterprik halen: “Virus blijft voor ongemakken zorgen”

Omdat de bescherming van coronavaccins na een tijdje afneemt en er tijdens de herfst en winter meer besmettingen worden verwacht, heropent binnenkort Vaxpo in de Budafabriek. Onder het motto ‘onderhoud is de beste bescherming’.

Krijgen deze week al een uitnodiging voor een boosterprik: extra kwetsbaren zoals mensen met gezondheidsproblemen en bewoners van woonzorgcentra. “Ook zorgprofessionals krijgen voorrang. Daarna volgen de uitnodigingen voor alle andere inwoners vanaf 18 jaar”, zegt Ruth Vandenberghe. De eerste afspraken worden ingepland vanaf maandag 12 september. Vanaf dan heropent Vaxpo.

Quote Velen twijfelen of ze een nieuwe booster nemen, wat evident is na een ‘zonder zorgenperi­o­de’. Velen zijn ook bang voor de effecten. Maar corona is niet weg burgemeester Francis Benoit van Kuurne

De bedoeling is om alle kwetsbare personen nog in september langs te laten komen. De vaccinaties zullen wellicht ook al kunnen gebeuren met aan de omikronvariant aangepaste vaccins. De boosterprik is niet verplicht, maar wel aanbevolen. Om de bescherming tegen corona te versterken. Want die neemt geleidelijk aan af, voor wie al vaccins liet zetten. Vooral de bescherming tegen besmetting en milde ziekte en in mindere mate tegen zware ziekte neemt af. “Velen twijfelen of ze een nieuwe booster zullen nemen, wat evident is na een ‘zonder zorgenperiode’. Velen zijn ook bang voor de effecten. Maar corona is niet weg. Voor wie twijfelt: informeer u goed bij de huisarts en wees bewust dat het virusgevoelige najaar eraan komt. Vaxpo is er alvast klaar voor”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V) van Kuurne.

Volledig scherm Vaxpo zit in de Budafabriek, aan de Dam in Kortrijk © Henk Deleu

Je mag een boosterprik laten zetten zodra er minstens drie maanden verstreken zijn sinds de laatste dosis. Wie snel wil opgeroepen worden als er een plaats vrij is in Vaxpo, kan zich net als bij vorige vaccinatiecampagnes via de QVAX reservelijst aanbieden. “Corona is lang niet weg. Dat stel ik nog elke dag in Harelbeke en in mijn dichte omgeving vast. Het virus blijft voor ongemakken zorgen en je kan er nog altijd erg ziek van worden. Neem geen risico en laat je boosteren”, vindt burgemeester Alain Top (Vooruit) van Harelbeke.

Gratis

De boosterprik is gratis. Wie een uitnodiging krijgt, zal geen datum en tijdstip zien. Leg zelf een afspraak vast, via de link in de uitnodigingsbrief of via het callcenter. Het callcenter is van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 en van 13 tot 17 uur bereikbaar: tel. 056/24.40.00. Vaxpo in de Budafabriek bevindt zich in Dam 2a in Kortrijk. Parkeren kan makkelijk in de parking Budabrug. Je kan te voet of met de fiets komen, voor wie dat mogelijk is.

Vaxpo opende in maart 2021. Eerst in Kortrijk Xpo, daarna op de site Van Marcke en uiteindelijk in de Budafabriek. Er werden al 253.896 prikken gezet.

