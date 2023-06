Vanuit vernieuwde bar Xtra-Time heb je door 31 meter brede glazen wand voortaan zicht op topsporthal Lange Munte

Eerste Kapucijnen­fees­ten luiden nieuwe traditie in: “Vanaf nu elke tweede weekend van juni”

Zaterdag vonden in ‘t Mirakelstraatje in Kortrijk de eerste Kapucijnenfeesten plaats. Het evenement zette dit jaar de 40ste verjaardag van het bruisende straatje in de verf, maar de komende jaren moeten de feesten een vast event op de kalender worden.