Vandewiele, Galloo en Agristo in running als Onderneming van het Jaar

Agristo in Wielsbeke is een wereldspeler op het vlak van diepgevroren aardappelproducten. Agristo telt 918 medewerkers en haalt een jaaromzet van 624,50 miljoen euro. Galloo in Menen is actief in recyclage van metalen en plastics, met een netwerk van 42 exploitatiesites in België, Frankrijk en Nederland. Galloo telt 726 medewerkers en haalt een jaaromzet van 715 miljoen euro. Vandewiele in Marke is marktleider in de wereldwijd verkochte ontwerpen en fabricages van hoogtechnologische machines en oplossingen voor de textielindustrie. Het bedrijf telt 3.734 medewerkers en haalt een jaaromzet van 823 miljoen euro.