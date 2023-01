Vandalen stichten brand in leegstaande vlasroterij in Bissegem

De oproep bij de hulpdiensten liep rond 16.20 uur binnen. In de Oliemolenstraat, een zijstraat van de Meensesteenweg (N8) vlakbij de Leie, was rook opgemerkt. De brandweer van de zone Fluvia had het vuur snel onder controle. Op de verlaten site had in een loods hout vuur gevat. De oude vlasroterij dateert uit 1896. Een deel heeft erfgoedwaarde. Een ander deel , waar een loods met werkplaats die dienst deed als steenzagerij voor wijnnissen en maatwerk in beton was gevestigd, heeft geen erfgoedwaarde.