Vanaf september lerarenopleidingen voor zij-instromers aan Howest in Kortrijk

“Van de huidige zij-instromers is vandaag al twintig procent uit Kortrijk afkomstig. Door Kortrijk toe te voegen aan de bestaande locaties in Brugge en in Oudenaarde, kunnen we ze dichter bij huis de lerarenopleiding laten volgen. Ze vragen zelf ook naar een opleiding in de buurt omdat ze het behalen van hun pedagogisch bekwaamheidsbewijs in veel gevallen combineren met werk en vaak ook met een gezin”, zegt opleidingsmanager Wouter Van Hoorne.

Howest biedt trajecten op maat aan, zoals de Verkorte Educatieve Bachelor in het Secundair Onderwijs en het Educatief Graduaat Secundair Onderwijs. Het eerste richt zich tot houders van een bachelor- of masterdiploma die les willen geven, het tweede op wie minstens drie jaar beroepservaring heeft en expertise wil delen. En met een nieuw, verkort traject Lager Onderwijs mikt Howest in Kortrijk ook op zij-instromers die les willen beginnen geven in een lagere school. Telkens zijn een variabele opleidingsduur en modulair programma mogelijk, afgestemd op de persoonlijke situatie van de cursist.

Nu scholen in België met een tekort aan leerkrachten kampen, vormen zij-instromers deels een oplossing. “De monitoraten worden in Kortrijk in campus de Penta gegeven, door docenten die al in Brugge of Oudenaarde lesgeven”, zegt Van Hoorne. De focus ligt op flexibiliteit. Zo kan je de opleiding spreiden over meerdere semesters, instappen in september of februari en voor heel wat opleidingsonderdelen kiezen tussen contact- en afstandsonderwijs.

Naast infodagen op zaterdag 27 augustus van 10 tot 13 uur en op vrijdag 9 september van 17 tot 20.30 uur, richt Howest op donderdag 1 september om 19 uur ook een online infoavond in. Info en inschrijven: www.howest.be

