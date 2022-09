Van warmteplekken tot straatverlichting doven over energieloket: de voorstellen van Groen en CD&V om winter door te komen in Kortrijk: “Mensen draaien gaskraan dicht”

Lees er meer over in ons HLN-dossier Geld en Energie West-Vlaanderen

De gemeenteraad deed maandagavond symbolisch het licht uit in de raadszaal in het historisch stadhuis, maar het licht én de verwarming dreigt bij veel mensen letterlijk uit de gaan deze winter. “Ruim de helft van de bevolking kan de energiefacturen niet meer betalen zonder aan hun spaarcenten te zitten, als ze die al hebben. Afgelopen zondag nog vertrouwden twee mensen me op de Tinekesfeesten in Heule toe dat ze nu al hun gaskraan dichtgedraaid hebben, uit schrik voor de factuur”, zegt David Wemel. Groen deed twee concrete voorstellen op de gemeenteraad. “Open een energieloket, voor al die mensen die vragen hebben over hun factuur en vaak niet weten op welke steun ze al dan niet recht hebben. Open niet enkel in Kortrijk een energieloket, maar in elke deelgemeente en ook buiten de kantooruren. En maak het loket ruim bekend.”

Quote In tijden van energie- en facturen­cri­sis mag niemand er in deze stad alleen voor staan Groen-fractieleider David Wemel

“Het dreigt in veel woonkamers in Kortrijk koud te worden deze winter”, vervolgt David Wemel. “We stellen voor om in elke wijk minstens één warmteplek in te richten zoals in ontmoetings- en dienstencentra. Waar mensen kunnen vertoeven en samenzijn, waar kinderen hun huiswerk kunnen maken… zonder dat de energiefactuur thuis oploopt. Ook hier met openingsuren die ruim genoeg zijn om aan de noden van de inwoners te voldoen. Want in tijden van energie- en facturencrisis mag niemand er in deze stad alleen voor staan”, aldus Wemel.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Groen-fractieleider David Wemel © Groen

Ook CD&V heeft concrete voorstellen, tijdens de gemeenteraad aangebracht door raadslid Mia Cattebeke. We geven de opvallendste mee. “De goedkoopste energie is de energie die we niet verbruiken. De vraag naar aardgas en elektriciteit moet dalen, willen we de prijzen onder controle krijgen. We hebben hierin allemaal onze rol te spelen. De stad kan alvast een voorbeeldrol opnemen”, vindt Mia Cattebeke. “We stellen een mogelijke verlaging van de temperatuur in stadsgebouwen voor, bijvoorbeeld naar 19 graden Celsius. Schakel de verlichting in gebouwen en monumenten deels uit, bijvoorbeeld tussen 19 en 6 uur. Schakel de straatverlichting op bepaalde uren uit, in overleg met Fluvius. Onderzoek de mogelijkheden van energie-delen tussen gebouwen.”

Quote Er is extra steun nodig. We denken dan vooral aan de middenklas­se, want door het sociaal tarief zijn de meest kwetsbare gezinnen al een stuk geholpen CD&V-gemeenteraadslid Mia Cattebeke

“We vragen ons verder af hoe de stad burgers uit de middenklasse zal ondersteunen”, vervolgt Mia Cattebeke. “Want niet iedereen heeft voldoende financiële middelen om energiebesparende ingrepen of verbouwingen thuis te doen. Daarnaast worden de energiefacturen onbetaalbaar voor heel wat gezinnen en alleenstaanden. Er is extra steun nodig. We denken dan vooral aan de middenklasse, want door het sociaal tarief zijn de meest kwetsbare gezinnen al een stuk geholpen. Zij vinden ook makkelijker de weg naar het OCMW…”

“Wat dus niet gezegd kan worden van gezinnen en alleenstaanden in de middenklasse. Opties zijn een eenmalige premie, zoals in bepaalde steden al het geval is, of het toekennen van extra premies bij verbouwingen. Zo’n maatregelen moeten wel eerst (verder) becijferd worden. We vinden verder dat je als stad nu best geen grote evenementen organiseert. Want dat kan overkomen als verspilling van elektriciteit en gas”, zegt Mia Cattebeke.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm CD&V-gemeenteraadslid Mia Cattebeke © Mia Cattebeke

Tussen de regels door verwijst dat laatste onder meer naar de eindejaarsfestiviteiten rond Winter in Kortrijk. Zo circuleert er in de stad onder de bevolking al weken dat er mogelijk geen ijspiste zal zijn. “We willen samen met het stadsbestuur zoeken naar maatregelen op korte termijn en tegelijkertijd meewerken aan structurele oplossingen op lange termijn. Deze komen ook ons klimaat en onze planeet ten goede”, aldus Mia Cattebeke.

Het stadsbestuur van Team Burgemeester, Vooruit en N-VA legt de kaarten (nog) niet op tafel. “Er zijn tal van concrete maatregelen op komst, die we nu nog aan het finetunen zijn. We komen er snel mee naar buiten, met gedetailleerde en correcte info”, stelde schepen van Energie Wouter Allijns (Team Burgemeester) op de gemeenteraad. Ook schepen van Armoedebestrijding Philippe De Coene (Vooruit) zit niet stil. Want de steunaanvragen bij het OCMW nemen fors toe. De Coene wil het Kortrijks Energiefonds versterken, met ook hier bijkomende verregaande maatregelen. En ook hierover wordt er binnenkort gecommuniceerd.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.