Van vuurwerk en Silent Disco over megafuif tot dansen tot de middag in nachtkroeg: Kortrijk zet 2023 feestelijk in

Vuurwerk was met de overgang van oud naar nieuw niet verboden in Kortrijk en dat was er aan te merken. Niet dat de stad zelf een vuurwerkshow hield - in tegenstelling tot bijvoorbeeld Brugge, waar 10.000 mensen naar ’t Zand afzakten - maar er waren op tal van plaatsen in de stad en deelgemeenten knallen te horen en vuurwerk te zien. Met dank aan de vele enthousiaste vuurwerkliefhebbers, die er zelf een mooie show van maakten.

Opmerkelijk: het was tot een eind na middernacht zeer rustig in het centrum van Kortrijk. Veel cafés hielden ‘privé’ feestjes. Enkel wie vooraf een bandje had gekocht, mocht binnen. Dat was onder meer het geval in bruine kroeg Den Bras aan het Stationsplein en in biercafé Gainsbar op de Vlasmarkt. Grappig in Gainsbar was dat er Silent Disco was, om tijdens oudejaarsnacht vooral geen gezaag te hebben over slechte muziek. Eén mega-event ook in Kortrijk, met het oudejaarsfeest Cheers in Kortrijk Xpo, waar goed 2.000 jongeren opdaagden.