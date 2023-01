Van veiliger maken van kruispunten tot verder verlagen Leieboorden en herinrichting historisch hart: deze 14 wegenwerken in 2023 maken het leven in Kortrijk aangenamer

Kortrijk Marokkaan­se brood- en banketbak­ke­rij­en in opmars in Kortrijk, Doornikse­wijk verwelkomt Cookies By Aicha Ait: “Mijn Piemonte taart is uniek”

De binnenstad heeft er een nieuwe brood- en banketbakkerij met Marokkaanse specialiteiten bij. In de Doorniksewijk, waar slagerij José tot eind 2017 zat, is Cookies By Aicha Ait geopend. “Ik richt me vooral op artisanale patisserie, ik ben er voor opgeleid”, zegt Aicha Ait Bazine Ait Lamkadem.

