Van uitgebreide zone 30 over tal van nieuwe eenrichtingsstraten tot beveiligen kruispunt Toekomst: Kortrijk stelt nieuw circulatieplan rond Doorniksewijk voor

Autosport Jean Glorieux debuteert in de 24 uur van Le Mans en wint al in het voorpro­gram­ma

Ondertussen heeft hij al drie zeges in Le Mans op zijn naam geschreven, allemaal in wedstrijden in de aanloop naar de mythische 24-uursrace zelf: Jean Glorieux. De West-Vlaamse ondernemer won in 2018 en 2020 een wedstrijd van de Le Mans Cup, terwijl hij vandaag, vrijdag, de tweede race van de Porsche Challenge op zijn naam schreef. Maar dit jaar maakt Glorieux ook zijn debuut in de grote race zelf, met als ambitie om uit te rijden en zo goed mogelijk te scoren in zijn klasse: de LMP2 Pro/Am.

12 juni