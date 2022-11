Van uitgebreide jeugdafdeling over gameroom tot cd-hoek en Maaklab: aan blikvangers geen gebrek in vernieuwde bibliotheek

KortrijkEr is 630.000 euro geïnvesteerd in de vernieuwing van de centrale bibliotheek in Kortrijk. Vooral de benedenverdieping is onder handen genomen, met als een van de uitschieters een uitgebreide jeugdcollectie en -afdeling. “Om meer jongeren te laten lezen, want het leesniveau gaat achteruit. Alarmcode oranje knippert al lang. We willen geen nieuwe generatie die niet meer leest ”, zegt bibliothecaris Carol Vanhoutte. “Er komen hier dagelijks klassen over de vloer.”

De bib in de Leiestraat is na een pauze van bijna drie maanden, om werk te kunnen maken van de vernieuwing, heropend. De bib blijft springlevend, met een stabiel cijfer van zo’n 800 bezoekers per dag. Je kijkt je ogen uit, in de opgeknapte benedenverdieping. Zo is er ook een coole gameroom met Street Fighter 2 arcadekast, pc’s vol indie games en een Playstation 5 met groot scherm.

Springt verder in het oog: een nieuw Maaklab voor workshops met jongeren zoals 3D-printen en programmeren met LEGO. “We bieden dat later ook aan voor volwassenen. Want wie weet hebben we binnen tien jaar allemaal een 3D-printer thuis”, zegt Vanhoutte. Eveneens een aanrader: de cd-hoek met doorkijkraam met zicht op het LP-magazijn, om bezoekers te motiveren om de vinylcollectie op de computer te raadplegen. De bib heeft een indrukwekkende collectie met tot 160.000 vinylplaten, cd’s, dvd’s en games. En ze blijven hip. Er is geen dalende trend, integendeel zelfs. Er worden in de categorie film en muziek per jaar zo’n 60.000 stuks ontleend, wat stabiel is. Het uitlenen van videogames is verdubbeld, het lijkt er op dat in 2022 de kaap van 4.000 wordt gehaald.

De bib zet voortaan nog meer in op selfservice en digitale collecties. De grote infobalie op het gelijkvloers is weg. Bezoekers hebben hierdoor meer plaats om zonder hulp reservaties op te halen of iets te kopiëren. Er is nu een gratis abonnement voor wie publieke computers gebruikt, zonder materialen te ontlenen. Het aantal publiekspc’s is in dat kader fors uitgebreid. Zelfs rechtstreeks vanop je eigen laptop of smartphone printen kan nu. Toch blijft er ook een klein, centraal infopunt. Waar bezoekers vragen kunnen stellen en waar medewerkers van de bib helpen om zelfstandig aan de slag te gaan in de bib.

Quote Een masterplan belicht de herontwik­ke­ling van de hele westelijke tip van het Bu­da-ei­land. Kostprijs: 30 tot 40 miljoen euro, met een nieuwe hoogstaan­de hoogstaan­de bib als kernver­haal, hopelijk tegen 2030 schepen van Cultuur Axel Ronse

“Je krijgt nog meer verbinding en ontmoeting, door de stevige make-over van de centrale bib, in afwachting van een nieuwe bib op de tip van het Buda-eiland (ten westen van de Budastraat, red.). We hopen die nieuwe hoogstaande bib tegen 2030 te openen, het jaar waarin Kortrijk hopelijk Culturele Hoofstad van Europa is”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA). “De nieuwe bib maakt deel uit van een masterplan, om de hele tip van het Buda-eiland daar te herontwikkelen. Die aanpak zal 30 tot 40 miljoen euro kosten, met de nieuwe bib als het kernverhaal. Het is de bedoeling om tegen eind 2024 een voorbereid afgewerkt dossier te hebben. Zodat het volgende stadsbestuur het effectief kan uitrollen, indien dat gewenst is”, aldus cultuurschepen Axel Ronse.

