Van Quickenborne wil alle generaties samen laten dansen op nieuw event

REPORTAGE. Talbot House viert Charles III: “Het is wennen, we hielden van Queen Elizabeth II”

Met zo’n vijftig waren ze in het Talbot House in Poperinge, waar heel wat landgenoten van Charles over de vloer komen, voor een coronation feest in typische Britse sferen. Je kon er een speld horen vallen, toen Charles III gekroond werd. “Ik respecteer hem, er zit méér in hem dan je op het eerste gezicht ziet”, zegt anglofiel Marie-Christine Strynckx (60) uit Ingelmunster. Er weerklinken ook meningen over Camilla, Harry en Meghan.