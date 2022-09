Van omhoog fietsen op kraan van 60 meter en leren rijden met bakfiets over bruggenloop tot urban walk: Autovrije Zondag vol actie in Kortrijk

KortrijkKoning Auto gaat (even) in ballingschap in Kortrijk, want op zondag 18 september mogen voetgangers en fietsers de binnenstad inpalmen op Autovrije Zondag. “Om iedereen te laten ervaren hoe leuk en aangenaam een nóg autoluwere binnenstad kan zijn”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit).

De activiteiten vatten zondag om 12 uur aan. Beginnen doen we op de Grote Markt, waar kleuters samen met Sportwerk Vlaanderen in nog geen drie uur tijd leren fietsen op twee wielen. Inschrijven voor het project ‘Kijk! Ik fiets! is verplicht, via de site van Autovrije Zondag in Kortrijk. Fietsencentrum Mobiel simuleert als extraatje met een behendigheidsparcours het verkeer, voor kinderen.

Ook op de Grote Markt en een blikvanger: een kraan van 60 meter hoog waarop je jezelf omhoog fietst en een minibeurs over deelmobiliteit met Cambio, Dégage, Blue Bike, Donkey Republic, Bird en Mobiel. “Veel mensen met twee auto’s overwegen om een wagen af te stoten, in deze moeilijke tijden. Velen willen met een bakfiets leren rijden. Maar niet iedereen is jong en dynamisch. Ouderen hebben wat meer schrik, maar willen het ook eens proberen. Organiseer een toon- en beleefmoment op Autovrije Zondag”, stelde Groen-raadslid Cathy Matthieu afgelopen maandag tijdens de gemeenteraad in Kortrijk. En dat gebeurt, want aanvoelen hoe het is om met een bakfiets te rijden, is mogelijk op de minibeurs over deelmobiliteit.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Sfeerbeeld van autovrije zondag, enkele jaren geleden Foto Henk Deleu © Henk Deleu

Verder zijn de verlaagde Leieboorden een hotspot van activiteiten. Ga de Leie op met een kano of neem een shortcut en steek met een overtrekbootje de rivier over. Op de Leieboorden toont volksrestaurant Vork hoe je een maaltijd op tafel tovert met voedseloverschotten, in een samenwerking met de RHIZO-hotelschool.

Het Schouwburgplein wordt een circusdorp. Tijdens korte initiatiesessies leer je technieken en trucjes. Je kan er ook een ritje maken op gekke fietsen en daarna terug op adem komen, in de gelegenheidsbar van de school Levensboom.

Maar daar stopt het niet, want ook in de straten tussen deze pleinen beweegt er vanalles. Zo kom je zeker Compagnie Selderie tegen. Deze straattheatergroep doet ‘Iets met ne fiets’. Ook het majorettenkorps van de Koninklijke Harmonie Moed & Vlijt uit Kuurne tekent present. Zij werken vanaf nu samen met Kortrijk en komen nieuwe leden rekruteren. De Bruggenloop en Urban Walk, die laatste is een unieke ontdekkingstocht van 10 kilometer langs en door bijzondere gebouwen en verborgen plekjes, zorgen voor een sportieve toets.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Sfeerbeeld van autovrije zondag, enkele jaren geleden © Henk Deleu

Ook DURF2030 ontbreekt niet. Door middel van interventies in de openbare ruimte wil DURF2030 positief gedrag stimuleren. Lisa Goddeeris ontwikkelde zo’n interessante interventie: Silly Walk Street. Hiermee wil zij in het winkelwandelgebied een spontane glimlach op gezichten van shoppers en passanten toveren. Silly Walk verwijst naar de legendarische sketch van Monty Python.

Praktisch De activiteiten beginnen komende zondag om 12 uur. De binnenstad wordt vanaf 8 uur al verkeersvrij gemaakt. Je kan de stad dan niet meer binnen met de auto. Woon je in de betrokken zone en ben je van plan om er die dag op uit te trekken, parkeer dan je auto op voorhand buiten het centrum. Fietsers blijven uiteraard welkom. Er zijn fietsenparkings voorzien in de buurt van alle activiteiten. Breng je herbruikbare drinkfles mee, want er zijn overal waterkraantjes waar je gratis kan bijtanken. Dat de thema’s mobiliteit en duurzaamheid hand in hand gaan, blijkt verder ook uit de keuze voor droogtoiletten. Vanaf 18 uur is autoverkeer opnieuw mogelijk. Info: www.kortrijk.be/autovrijezondag.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.