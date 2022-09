Van het Wielermuseum tot een boulderzaal: 7 leuke binnenactiviteiten met de kinderen in het Zuiden van West-Vlaanderen

Zuid-West-VlaanderenDe zomer is voorbij en dat is te merken aan het weer: de regen valt met bakken uit de hemel. Niet getreurd! Ook binnen valt het heel wat leuks te beleven. Wij bundelen 7 binnenactiviteiten voor je gezin in het zuiden van West-.

Meer uit-tips in Zuid-West-Vlaanderen vind je in ons dossier.

‘Het Dappere Broodroostertje’ in Kortrijk

Een film uit de oude doos. In dit verhaal uit 1987 gaat een jongetje met zijn ouders op vakantie. De huishoudelijke apparaten denken dat ze voor altijd worden achtergelaten. Onder leiding van een dapper broodroostertje, besluiten ze de familie achterna te gaan. Ze maken een zware tocht op zoek naar hun baasje enbeleven onderweg allerlei spannende avonturen. Een ticket kost 6 euro.

Praktisch

Budascoop, Kapucijnenstraat 10, Kortrijk

Zondag 2 oktober van 10.30 tot 12 uur en van 14.30 tot 16 uur

Meer info en tickets op www.buda.be

Wielermuseum in Roeselare

Is iemand in je gezin gebeten door de koers? Ontdek dan zijn rijke geschiedenis in KOERS, het Museum van de Wilelersport. Leer alles over de spannende wedstrijden uit het verleden en de kampioen die het tegen elkaar opnamen. Je kan achteraf genieten van een smakelijke afsluiter in het KOERSkaffee. Een ticket kost 7 euro voor 18-plussers, 5 euro voor senioren en 1 euro voor bezoekers tussen 3 en 18 jaar.

Praktisch

Polenplein 15, Roeselare

Open van maandag tot donderdag van 10 tot 17 uur en op zaterdag van 13 tot 17 uur

koersmuseum@roeselare.be

051/26.24.00 of koersmuseum@roeselare.be

Meer info vind je op www.koersmuseum.nl

Bowling Pottelberg in Kortrijk

Bowlen is de ideale activiteit voor een regenachtige dag. Neem het op tegen je familieleden terwijl je geniet van een verfrissend drankje. Voor wie na het bowlen nog niet naar huis wil, zijn er karaoke rooms om de dag muzikaal af te sluiten. Je kan het bowlen combineren met een heerlijke stonegrill met frietjes, salade en verschillende groentjes. Ook zijn er formules voor kinderen, jongeren en senioren.

Praktisch

Engelse Wandeling 2, Kortrijk

Open van maandag tot zaterdag vanaf 14 uur en zondag vanaf 11 uur

056/203 302 of info@bowlingpottelberg.be

Meer info en de verschillende formules vind jeop www.bowlingpottelberg.be

Jumpsquare in Gullegem

Trampolineplezier gegarandeerd voor jong en oud. Leer coole stunts tijdens de Jump School en wordt een echte pro. Spring heel de dag lang en geniet achteraf van lekker snacks op je eigen Jump Party. Voor de allerkleinsten is er een Mini Jump Arena voorzien. Samen met ouders of begeleiders (18+) kunnen kinderen jonger dan 5 jaar op een superleuke én veilige manier leren springen, rollen en vallen zonder dat anderen in de weg staan. Prijzen starten vanaf 14 euro.

Praktisch

Driemasten 39, Wevelgem

Open op woensdag van 12.30 tot 20 uur, donderdag en vrijdag van 15.30 tot 20 uur en zaterdag en zondag van 9.30 tot 20 uur

056/18.53.60 of kortrijk@jumpsquare.com

Meer info op www.jumpsquare.com

Zwembad De Krekel in Izegem

Zonnig weer is echt geen vereiste voor een dagje zwembadplezier. Trek baantjes, doe bommetjes van de springplanken of dobber rustig op het water in het warme zwembad van De Krekel in Izegem. Een ticket kost 3 euro en 1 euro voor bezoekers jonger dan 6 jaar.

Praktisch

Heilig Hartstraat 15, Izegem

051/33.20.76

Meer info en openingsuren op www.izegem.be

Speeldorp Boebalu in Roeselare

Hier kunnen je kinderen zich een hele dag actief uitleven. Voor kinderen van 4 tot 12 zijn er drie verschillende ‘funhouses’: glijbanen, een ballenbad, hindernissenparcours, trampolines en zoveel meer. Voor kinderen van 0 tot 4 jaar is er de ‘minizone’, waar gebruik kunnen maken van hun hun eigen speelstructuur, glijbaantjes, reusachtige bouwblokken en ballenbad. Toegang kost 7 euro voor kinderen van 18 maanden tot 12 jaar en is helemaal gratis voor kinderen jongeren dan 18 maanden en ouders. Ook kan je kind hier zijn verjaardagsfeestje geven vanaf 11 euro.

Praktisch

Izegemseaardeweg 144 b1, Roeselare

Open op woensdag van 13 tot 18 uur en zaterdag en zondag van 13 tot 19 uur

0478/46.22.26 of info@boebalu.be

Meer info en de verschillende formules op www.nieuws.boebalu.be

Black Box Boulder in Kortrijk

Eentje voor de avontuurlijke gezinnen onder ons. In deze eerste boulderzaal in West-Vlaanderen met maar liefst 600 m² klimoppervlakte trotseer je boulders in vershillende stijlen en niveaus. Naast de ruime boulderzaal is er ook een afzonderlijke ruimte voor kracht –en systeemtraining. Na een zware dag klimmen, kan je in de bar genieten van bier, wijn of frisdrank. Iets kleins eten is ook mogelijk. Een enkele beurt kost 12 euro.

Praktisch

Engelse Wandeling 2, Kortrijk

Open op maandag en dinsdag van 16 tot 23 uur, woensdag van 8 tot 23 uur, donderdag en vrijdag van 13 tot 23 uur, zaterdag van 10 tot 21 uur en zondag van 8 tot 21 uur

info@blackboxboulder.be

Meer info op www.blackboxboulder.be

