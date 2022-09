Van goedkoopste pintjes over fast food aan spotprijsjes tot voordelig sporten: 31 ‘survivaltips’ om zo zuinig mogelijk te leven als student

Marke Marke heeft nieuw groen plein, met bomen waar bijen en vlinders zich thuis voelen

Het binnenplein tussen de Dorreberk- en Druartstraat in Marke is onthard. Er is 730 vierkante meter verharding weggenomen, er zijn nieuwe inheemse bomen aangeplant, een fietsdoorsteek is beter ingericht en er zijn comfortabele zitbanken geplaatst. De grijze betonvlakte is nu een groene ontmoetingsplek.

