Van eikelmuizen over reeën tot marters… dieren Preshoekbos komen tot leven in ecotunnel, nieuwe wandeling belicht streetart in Kortrijk

KortrijkStreetartist David Duits nam in opdracht van de stad Kortrijk acht betonnen panelen in een ecotunnel in Marke onder handen. De wanden vormen een canvas voor een nieuwe muurschildering met allerlei dieren uit het Preshoekbos. Er is steeds meer streetart in Kortrijk. GidsenPlus werkt met K-Town Streetart Walk een Kortrijkse streetart tocht uit, die eind augustus wordt voorgesteld.

De ecotunnel in de Preshoekstraat in Marke werd in 2021 geopend. Dieren zoals eikelmuizen, reeën, egels, hermelijnen, marters, konijnen… verplaatsen zich zo veilig door het Preshoekbos, zonder de autosnelweg E403 te moeten oversteken. De betonnen wanden die de doorsteek scheiden van de straat, lenen zich nu tot een canvas voor een nieuwe muurschildering. Streetartist David Duits uit Kuurne, er zijn van zijn hand al enkele werken in Kortrijk zoals ook ‘Helden van de zorg’ op de V-tex site, werkte met spuitbus 65 uur aan de muurschildering in de ecotunnel. Zo krijgen voorbijgangers een idee welke diersoorten er in het bos aanwezig zijn en het zet ook het nut van de tunnel nog eens letterlijk in de verf, want je ziet er tal van sporen van dieren.

“We verbinden zo de bewoners van het Preshoekbos met kunst in onze stad en we brengen inwoners iets bij over de soortenrijkdom van de natuur dicht bij ons”, zegt schepen van Kinderen en Jongeren en Natuur Bert Herrewyn (Vooruit). De prachtige muurschildering in de ecotunnel kostte ongeveer 4.000 euro.

Volledig scherm De muurschildering in de ecotunnel werd donderdagochtend voorgesteld. We zien op de foto (vlnr) gids Dominique Vanden Berghe, streetartist David Duits en schepen Bert Herrewyn © Henk Deleu

De stad Kortrijk investeert al enkele jaren in kwalitatieve streetart, waarbij beginnende kunstenaars aan gevorderde streetartartiesten aan elkaar gekoppeld worden en waarbij een positieve beeldvorming over deze kunstvorm centraal staat. Eerdere voorbeelden van hoe er zo mooie werken ontstaan zijn de cassettes op het landhoofd van de Ronde van Vlaanderenbrug, de zwemmende snoek onder de Dambrug, de vrouwenmond aan het Begijnhofpark… Er zijn al zo’n twintig tot dertig streetart werken te zien in Kortrijk en deelgemeenten.

Dat ontgaat ook GidsenPlus niet. De vereniging sleutelt aan de Kortrijkse streetartwandeling K-Town Streetart Walk. Het is niet zomaar een toer, maar een tocht die acht tot negen meesterwerkjes belicht. En de uitwerking gebeurt met voorkennis. Zo maakte gids Dominique Vanden Berghe eerder al een eindwerk over streetart in Louvain-la-Neuve, terwijl gids Anthony Sandra eerder al een tijdje een streetartwandeling in het Gentse gidste. Nu volgt dus Kortrijk.

Quote Ik ben fan. Want ook door streetart zie je hoe een stad leeft en voortdu­rend in verande­ring is gids Dominique Vanden Berghe

“De wandeling heeft aandacht voor het ontstaan van streetart in Kortrijk, belicht interessante weetjes over de kunstvorm en brengt deelnemers ook naar ongekende hoekjes. We moeten beknotten, om de wandeling niet langer dan twee uur te maken. Maar we gaan na de première van de wandeling ook anders parcours met nog meer werken voorstellen. En het is de bedoeling om naar het voorjaar van 2023 toe ook een fietstocht voor te stellen. Ik ben alvast fan. Want ook door streetart zie je hoe een stad leeft en voortdurend in verandering is”, zegt GidsenPlus-voorzitter Dominique Vanden Berghe. “Het brengt laagdrempelig bewoners en bezoekers in contact met kunst, leuk dat je straks streetart kan ontdekken met GidsenPlus”, vindt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA).

De eerste streetartwandeling gaat van start op donderdag 25 augustus om 19 uur. Welke werken er precies tijdens de tocht aan bod komen, blijft nog even een verrassing. Meer info vind je op www.toerismekortrijk.be.

