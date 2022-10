Van een podcast maken tot bier brouwen: 7 leerrijke herfstworkshops in het zuiden van West-Vlaanderen

Kortrijk Horecaon­der­ne­mer Hannes, die voor 600 uur studenten­ar­beid in België streed, haalt slag thuis: “Deze maatregel zal zwartwerk tegengaan”

“Jammer dat het ACV me beschuldigde van ‘fake news’, maar het zij zo. Ik onthou dat de politiek uiteindelijk luistert.” De oproep van de Kortrijkse horecaman Hannes Catanzaro (27), om in ons land het jaarplafond van 475 uur prestaties voor jobstudenten op te trekken naar 600 uur, valt niet in dovemansoren. Het zit, met dank aan vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open Vld), in het akkoord over de begroting.

11 oktober