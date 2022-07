Van een platenbeurs tot comedy avond: 7 leuke uitstappen op de nationale feestdag in Brugge en aan de kust

kortrijk Het onwaar­schijn­lij­ke verhaal van Wasim (44): in Syrië nooit een voet in de keuken gezet, nu opent hij zijn eigen falafelres­tau­rant in Kortrijk

Wasim Bayazid (44) had tot enkele jaren geleden nog nooit een voet in een keuken gezet, maar dankzij het falafelrecept van zijn grootmoeder kon de Syrische vluchteling in Kortrijk een cateringzaak uitbouwen als Mr Falafel. Dit weekend opent Wasim ook een fysiek restaurant: Fluffy Falafel. Vrienden hielpen hem de zaak verbouwen met een budget van amper 300 euro.

