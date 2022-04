Van een pedicure tot nicheparfums: 7 tips om Moederdag te vieren in het zuiden van West-Vlaanderen

Kortrijk Vrijspraak voor nachtelij­ke vernielin­gen aan woning

Een 32-jarige man uit Kortrijk is dinsdag door de rechtbank vrijgesproken voor vernielingen die hij op 3 september om 2 uur ’s nachts aan een woning zou aangebracht hebben. Vier dagen later vloog hij in het kader van een ander onderzoek in de cel.

27 april