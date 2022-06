Van een kinderfestival tot bootvaart: 7 leuke activiteiten voor kinderen tijdens de zomervakantie in het zuiden van West-Vlaanderen

Kortrijk Boef slaat met 1 geboeid hand op de vlucht: “Alsof we in filmopna­mes terecht waren gekomen.”

Een boef die met 1 geboeid hand op de vlucht slaat en door de politie wordt omsingeld. Het zou zomaar het scenario van een film kunnen zijn maar op ’t Plein in Kortrijk was het vorige zaterdag bittere ernst. De 27-jarige man uit Kortrijk kon uiteindelijk geklist worden en verblijft opnieuw in de cel.

24 juni