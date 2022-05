Van een kerk tot een gemeentehuis: in deze zes blokplekken in de Westhoek en Leiestreek breng je je examens tot een goed einde

Westhoek/LeiestreekDe examens komen eraan en dus moet er weer heel wat leerstof in de hersenen geprent worden. Niet iedereen kan zich goed concentreren alleen op een stoffige kamer en samen studeren blijkt gunstig voor de studieresultaten. Daarom vonden wij zes leuke plekken om te studeren in de Westhoek en Leiestreek.

Hostel Groeninghe in Kortrijk

Volledig scherm Hostel Groeninghe in Kortrijk. © VHJ

Studenten zijn welkom in de lounge van de Kortrijkse hostel Groeninghe om er in groep te studeren. Op vertoon van hun studentenkaart, krijgen tien studenten een leuke studeerplek in een unieke setting, gratis Wi-Fi, koffie, water en thee aangeboden. Dit initiatief kadert binnen een grotere actie van De Vlaamse Jeugdherbergen (VJH), waarbij acht hostels verspreid over Vlaanderen en Brussel hun deuren openzetten voor blokkende studenten.

Praktisch

Passionistenlaan 1A , 8500 Kortrijk

Nog tot 1 juli

Meer info vind je hier

Sint-Amanduskerk in Zwevegem

Volledig scherm © Henk Deleu

Voor het tweede jaar op rij kunnen studenten samen blokken in de Sint-Amanduskerk in Zwevegem. Er zijn honderd tafels en elke tafel beschikt over een stopcontact voor de batterij van een laptop. In de kerk is om te drinken alleen water toegelaten. Er is wifi en ontspannen kan op het Toyeplein.

Praktisch

Kortrijkstraat, 8550 Zwevegem

Nog tot 30 juni

Elke dag van 8.30 tot 22 uur en op zaterdag van 8.30 tot 16.30 uur

Meer info vind je hier

Bloksquare in Poperinge

Volledig scherm © Stad Poperinge

Het lokaal bestuur van Poperinge organiseert opnieuw Bloksquare, een stille studeerruimte voor zo’n 120 studenten. De OLV-kerk is een unieke locatie waar studenten van tijdens de examenperiode kunnen vertoeven. Ontspannen kan bij het nabij gelegen ontmoetingscentrum ’t Pelikaantje. Reserveren hoeft niet meer, Bloksquare heeft een vrije toegang. Zaterdagnamiddag (17u-18u) is er een wekelijkse eucharistieviering, dan sluit de studeerplek z’n deuren.

Praktisch

Casselstraat, 8970 Poperinge

Nog tot 27 juni

Elke dag van 18 tot 21 uur, buiten op zaterdag

Raadzaal Gemeentehuis Langemark-Poelkapelle

Volledig scherm Langemark gemeentehuis © Henk Deleu

In Langemark-Poelkapelle wordt er geblokt in de raadzaal van het gemeentehuis. De studenten blokken er onder de goedkeurende blikken van de portretten van de burgemeesters die Langemark-Poelkapelle gehad geeft tussen 1904 tot 2018. Er is een groep op Facebook BLOKKOT LP waarop studenten last-minute alle info vinden, van hoe je binnengeraakt tot wie er ‘s middags een broodje wil. Dagelijks komen ouders, grootouders, lokale handelaars langs met fruit, cake en taartjes.

Praktisch

Kasteelstraat 1, 8920 Langemark-Poelkapelle

Meer info vind je hier

Sint-Margarethakerk in Geluveld

Volledig scherm © Maxime Petit

Studenten kunnen voor het eerst een maand lang samen studeren in de Sint-Margarethakerk van Geluveld. Het gemeentebestuur van Zonnebeke kwam daarvoor tot een akkoord met het kerkbestuur dat zorgde voor wifi. Er zijn een dertigtal plaatsen beschikbaar. Studenten dienen zich hier in te schrijven.

Praktisch

Geluveldplaats, 8980 Zonnebeke

Nog tot 24 juni

Meer info vind je hier

Voetbalkantine KSCT Menen

Volledig scherm © rv

Nood aan een gezamenlijke studeerplek? De Jeugddienst Menen organiseert dit jaar weer stille studeerruimtes voor de studenten. Voor deze blokperiode kunnen ze terecht in de voetbalkantine van KSCT Menen in het Vaubanstadion. Reserveren is niet nodig.

Praktisch

Waalvest 136, 8930 Menen

Nog tot 2 juli

Elke dag van 8 tot 22 uur

Meer info vind je hier

