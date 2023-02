Van een filmfestival tot indoorpiste: 7 leuke activiteiten voor kinderen tijdens de krokusvakantie in het zuiden van West-Vlaanderen

Kortrijk Hou rekening met week eenrich­ting aan drukke Zwevegemse­poort

Door werken in opdracht van het agentschap wegen en verkeer (AWV) Vlaanderen is er van maandag 20 tot en met zondag 26 februari eenrichtingsverkeer nabij de Zwevegemsepoort in Kortrijk. Een druk punt, verkeershinder is mogelijk.