Van een boekenbeurs over een bierfestival tot een paardenzegening: ontdek onze weekendtips voor het zuiden van West-Vlaanderen

Kortrijk Kortrijk krijgt twee WK-dor­pen, straks ook outdoor naast Sint-Maartens­kerk: “Met verwarming, zodat je die thuis niet hoeft aan te zetten”

Niet één, maar twee gratis toegankelijke WK-dorpen komen in het Kortrijkse stadscentrum. Binnen minder dan een maand kan je het grote voetbalfeest beleven in het indoor KrtrK Qatar in stadshal Depart op het Mandelaplein én in het outdoor WK Winterdorp op het Sint-Maartenskerkhofplein, naast de Sint-Maartenskerk in historisch Kortrijk.

27 oktober