Van ‘cumback’ Hot Marijke over Nonkel Jef tot Frank Verstraeten en BK dildowerpen: 11 goede redenen om Kamping Kitsch niét te missen

Kortrijks bekendste fonduehuis B’thoven is gered, met Verena (32) als nieuw gezicht: “We behouden de charme en gezellig­heid”

B’thoven, het enige fonduehuis in het hart van Kortrijk, is goed twee jaar na een eerste oproep eindelijk overgenomen. Jeroen Ferket (54) en Do Boulaert (47) van ’t Wit Kasteel nemen het roer over, samen met medevennoten Verena Demuyt (32), zij wordt het nieuwe gezicht, en haar vriend Thomas Zenner (36). “Goed dat B’thoven blijft bestaan, het is uniek in zijn soort in de stad.”