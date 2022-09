Van Broelkaai 6 over hoeve te Coucx tot Messeyne prieeltje en Van Ackershof: inhaalbeweging restauratie erfgoedsites kost 13,29 miljoen euro

KortrijkDe woensdagochtend voorgestelde restauratie van het Augustinessenklooster in Kortrijk is geen op zichzelf staand feit. Het maakt deel uit van een reeks restauratiedossiers van erfgoedsites, die de stad Kortrijk 8.808.000 euro kosten en waarvoor en surplus ook 4.480.000 euro aan subsidies toegekend zijn. Een overzicht van de andere dossiers in uitvoering of in voorbereiding.

*De restauratie van de beschermde voormalige brandweerkazerne aan de Rijkswachtstraat, waar de nieuwe Deelfabriek komt, kost 6,2 miljoen euro. De werken zijn bezig en zijn begin 2023 af.

*De achttiende-eeuwse beschermde hoeve te Coucx vlak naast het ziekenhuis AZ Groeninge op Hoog Kortrijk, thuisbasis van kinderboerderij Doerak, krijgt een verdere restauratie. Want gebouwen zijn er slecht aan toe. Verval dreigt. Kost: 1,35 miljoen euro. Timing werken: mei 2024 tot december 2025.

*De restauratie van het beschermde classicistisch patriciërshuis uit 1777 in Broelkaai 6 is dringend. Vooral schrijnwerk, gevel, balkon en luifel zijn in slechte staat. Ook het herstel en opfrissen van de binnenruimtes dringt zich op. Kost: 930.000 euro. Timing werken: eind 2023 tot de zomer van 2024.

*Kapel en poort van het beschermde Van Ackershof, met een in 1913 gebouwde kapel en zestien huisjes rond een binnenhof, krijgen een restauratie. Kost: 460.000 euro. Timing werken: eind 2022 tot eind 2023. Daken en goten worden ook vernieuwd. Kost: 490.000 euro. Timing werken: lente 2024 tot zomer 2025.

Volledig scherm De toekomstige Deelfabriek, in de voormalige brandweerkazerne © Henk Deleu

*Het werelderfgoed Begijnhof is helemaal gerestaureerd. Maar enkele woningen die als eerste aangepakt werden jaren geleden, beantwoorden al niet meer aan de normen van hedendaags comfort. Aanpassingen dringen zich dus op. Budget: 532.000 euro. Timing werken: januari 2024 tot december 2024.

*Een in 1882 opgetrokken gloriette of prieeltje in de tuin bij hotel Messeyne is in slechte staat. Een restauratie van het beschermd monument is nodig. Kost: 266.000 euro. Timing werken: herfst 2023 tot lente 2024.

*Het beschermde Baggaertshof uit 1638, met dertien huisjes en een kapel rond ommuurd kruidentuintje. Hier zijn er onderhoudswerken nodig, zoals het op punt zetten van de tuin. Budget: 40.000 euro. De timing volgt.

Volledig scherm Baggaertshof en kruidentuin. Archiefbeeld © Johan Anckaert

“Het zijn vaak zeer dringende werken. Langer wachten kan niet, of straks zijn het geen monumenten meer. We houden onze geschiedenis als stad zo in stand en het zijn slimme investeringen in de toekomst. Want beschermde monumenten die op hun best zijn, trekken vooral meer bezoekers aan. Kijk naar het Begijnhof, waar het zomerseizoen met tot 90.000 bezoekers fantastisch was. Vorige zomer waren er dat 70.000”, verduidelijkt schepen Philippe De Coene (Vooruit) waarom er een heel stevig budget naar restauratie van erfgoedsites gaat.

