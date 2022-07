Van Astrid Coppens tot Niels Albert… burgemeester Ruth Vandenberghe laat BV’s blind streekgerechten proeven

KortrijkVTM start op maandag 25 juli een nieuw seizoen aan van het programma ‘Waarheid, Durven of Doen’. De setting deze keer: de mooie en historische Orangerie in Kortrijk. Ook leuk voor Kortrijkzanen: burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) verwelkomt de eerste gasten en koppelt daar een opdracht aan. En misschien spot je zo wel een van de vele BV’s in het stadscentrum.

‘Waarheid, Durven of Doen’ verwelkomt 96 bekende gezichten, die mee aan tafel schuiven. In een zomerse setting, bij de Orangerie in de Burgemeester Tayaertstraat nabij de verlaagde Leieboorden en de nieuwe horecaplek Durfbar. De opnames volgen kan niet. Die gebeuren volledig afgeschermd, omdat er geen toeschouwers toegelaten zijn. Maar misschien spot je wel een bekende Vlaming in het straatbeeld, want er zijn ook opdrachten in het stadscentrum.

Quote Ik zat de hele nacht in de cel. Het was de langste nacht van mijn leven… Astrid Coppens tijdens ‘Waarheid, Durven of Doen’

De eerste vier gasten op maandag 25 juli om 21.35 uur op VTM zijn tv-gezicht Astrid Coppens, acteur Mathias Vergels, wereldkampioen veldrijden op rust Niels Albert en professioneel basketbalspeelster Julie Vanloo. Zij bijten de spits af en worden in de Guldensporenstad verwelkomd door burgemeester Ruth Vandenberghe. Ze heeft een aan Kortrijk gelinkte opdracht bij. Want zij laat het viertal enkele Kortrijkse streekgerechten blind proeven en raden. Wie herkent bijvoorbeeld de smaak van de Gulden Sporenpraline of de Kalletaart?

Volledig scherm De vier eerste gasten zijn tv-gezicht Astrid Coppens, acteur Mathias Vergels, wereldkampioen veldrijden op rust Niels Albert en professioneel basketbalspeelster Julie Vanloo © VTM

Blij weerzien

Astrid Coppens komt als eerste aan in de magische Oranjerie, die vol lampionnen hangt. Niet enkel voor de sfeer, want ook de uitdagingen van die avond zitten er telkens in verscholen. Voor Niels Albert is het een blij weerzien met zijn medebondgenoot uit het televisieprogramma De Verraders. Tussen de gerechten door volgen meteen de eerste pittige vragen, zoals ‘Wie zag de gevangenismuren al eens van binnenuit?’. Waarop twee gasten hun verhaal achter de tralies uit de doeken doen… “Ik zat de hele nacht in de cel...”, biecht Astrid Coppens op. “Het was de langste nacht van mijn leven…” Wie haar hele getuigenis wil horen en beleven, ziet het hele relaas maandagavond op VTM.

Ook de rest van deze week belooft het er trouwens pittig aan toe te gaan in de Oranjerie. Op dinsdag 26 juli maken acteur Nicolas Caeyers, presentator en acteur Sieg De Doncker, presentatrice en actrice Saartje Vandendriessche en actrice en stand-upcomedian Jade Mintjens het gezellig met een zelfgemaakt menu. Op woensdag 27 juli worden zanger Christoff, topchef Roger van Damme, gewezen Belgisch turnster Aagje Vanwalleghem en actrice en zangeres Tinne Oltmans uitgedaagd. Op donderdag 28 juli sluiten zangeres Loredana, cabaretier en stand-upcomedian Henk Rijckaert, tennisspeelster Kirsten Flipkens en Eddy Planckaerts zoon Junior Planckaert de eerste week van het programma af.

‘Waarheid, Durven of Doen’ zie je deze week van maandag 25 tot en met donderdag 28 juli om 21.35 uur bij VTM. De afleveringen zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.

Volledig scherm De Orangerie vormt deze keer het decor voor 'Waarheid, Durven of Doen' © Henk Deleu

