Van 315 woningen voor studenten en starters over onderwijsgebouw tot buurtwinkel en binnentuin: werken nieuwe wijk Kaai City gestart

KortrijkAan de Havenkaai in Kortrijk komt de nieuwe (studenten)buurt Kaai City. Het project is opmerkelijk omdat het wonen, ondernemen en onderwijs verenigt, door de publiek-private samenwerking tussen projectontwikkelaar CAAAP en de hogeschool West-Vlaanderen (Howest).

Projectontwikkelaar CAAAP kocht in 2018 de grond voor 11,05 miljoen euro van het OCMW. Ruim vier jaar en veel besprekingen later, onder meer met omwonenden, zijn alle vergunningen afgeleverd. Het terrein van net geen hectare groot ligt tussen de Ronde van Vlaanderenbrug aan het ecologisch Mandelapark, de Leie en de Meersstraat. De site omvat nu grotendeels de tijdelijke bovengrondse parking Haven met 252 parkeerplaatsen.

Een nieuw onderwijsgebouw van drie verdiepingen springt in het oog in het toekomstige Kaai City. Als uitbreiding voor game- en opleidingscentrum The Level van Howest, dat op een boogscheut ligt. The Level II zal plaats bieden aan 700 studenten en extra ruimte geven aan de snelgroeiende en wereldbefaamde opleiding Digital Arts & Entertainment. Er komen aanvullend ook 202 studentenkamers in Kaai City.

schepen Wout Maddens en CAAAP-projectmanager Ilse De Saegher, tijdens de onthulling van de naam van de nieuwe wijk

“Om nog meer (vooral buitenlandse) studenten te huisvesten. Ze blijven na hun studies vaak in Kortrijk om er te wonen en werken, ze verjongen de bevolking en dragen later als welstellende ondernemers bij tot de welvaart”, zegt algemeen Howest-directeur Lode de Geyter. Kaai City omvat verder 80 appartementen, 27 studio’s voor starters, zes gestapelde woningen en tien commerciële ruimtes voor een buurtwinkel, lunchbar en/of coworking.

Ook belangrijk zijn daktuinen, een gemeenschappelijke binnentuin en een vergroening van het straatbeeld. Eveneens voorzien: een private ondergrondse parking met 147 plaatsen en 650 extra stalplaatsen voor fietsen. “Deze wijk zal perfect aansluiten op de verdere verlaging van de Leieboorden, de (vernieuwde) stationsomgeving en de binnenstad, met veel aandacht voor fietsers en voetgangers”, zegt CAAP-projectmanager Ilse De Saegher.

Een blik op het toekomstige Kaai City

“Het is een mooi voorbeeld van hoe je als private bouwpromotor kan samenwerken met een onderwijsinstelling. Het resultaat is een ambitieus project met een woon- en onderwijsprogramma, aan de Leieboorden”, stelt Wout Maddens (Team Burgemeester). De schepen van Stadsvernieuwing wijst er ook op hoe de tijden veranderd zijn. Het terrein was in de vorige eeuw een industriële site, met breekmolens die vervuiling en hinder veroorzaakten.

Kaai City besteedt aandacht aan energiezuinigheid, met een BEO-veld om gebouwen te verwarmen. Dat is een gesloten circuit van buizen diep in de bodem, om warmte uit te wisselen met de ondergrond. Hiervoor worden 270 verticale boringen van 63 meter diep uitgevoerd. Tijdens koude periodes wordt warmte aan de bodem onttrokken en via twee warmtepompen verdeeld naar alle gebouwen. Tijdens warme periodes gebeurt het omgekeerde, om de gebouwen te verkoelen. Aanvullend zal er ook met de Leie warmte uitgewisseld worden, met centraal in de ondergrondse parking een vrij uniek pomp- en filtersysteem.

De voorbereidende sloopwerken zijn gestart

De werken voor Kaai City, het project is mee uitgewerkt door Goedefroo+Goedefroo architecten en 3architecten, zijn recent opgestart. Hoofdaannemer is Artes Depret. Er zijn eerst sloopwerken, door een bodemonderzoek gevolgd. De sinds september gereduceerde bovengrondse parking Haven verdwijnt tegen april 2023. De tijdelijke parking Haven is overbodig, door de nabijgelegen bovengrondse parking Kortrijk Weide met 310 plaatsen.

De echte en gefaseerde bouw van Kaai City start in de loop van 2023. Kaai City is in de loop van 2026 volledig instapklaar. De eerste prijzen voor wie er wil wonen, worden binnenkort bekendgemaakt.

De onthulling van de naam van de nieuwe buurt, dinsdagmiddag

Voorbereidende afbraakwerken zijn sinds kort bezig

Voorbereidende afbraakwerken zijn sinds kort bezig

Een blik op het toekomstige Kaai City

