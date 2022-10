Van 25 jaar F.C. De Kampioenenstrips over speurmuis Stilton tot lifestyle met Piet Huysentruyt: 14 redenen waarom je Boektopia in Kortrijk niet mag missen

Kortrijk Geobse­deerd door haar boezem, vermoordde Peter Carlier (30) zijn buurmeisje: “Maar in de gevangenis werd hij haast een cultfiguur die vocht voor het welzijn van zijn medegedeti­neer­den, tot de travestiet toe”

“Zelfs al zou ik 150 jaar oud worden, dan nog zou ik de merkwaardige figuur die hij was nooit vergeten.” Aan het woord is strafpleiter Walter Van Steenbrugge (58). Hij spreekt over Peter Carlier, de Kortrijkzaan die in augustus 1979 zijn buurmeisje vermoordde en misbruikte. “De feiten waarvoor hij levenslang kreeg, zijn uiteraard verwerpelijk. Pas een tijd na zijn veroordeling leerde ik Carlier kennen, vriend van topgangsters als Freddy Horion en Carl De Schutter. Ze keken naar hem op, en hij verdiende dat ook. Carlier was de luis in de pels van veel gevangenisdirecteurs die zijn rebellie maar matig konden appreciëren.”

