Valse bankmedewerkers blijven vooral oudere mensen oplichten, al komen ze soms ook van een kale reis thuis

Het laatst feit dateert van een tweetal weken geleden in Kuurne, waar een 76-jarige man plots telefoon kreeg van een bankmedewerker die wist te melden dat er 800 euro verdwenen was van zijn rekening. “Maar we kunnen het geld nog recupereren als u snel uw bankkaart binnenbrengt. Of ik stuur een collega langs, er is namelijk iemand van ons bij u in de buurt. Dat kan ook.” Luttele tellen later staat inderdaad een vrouw bij de man in kwestie aan de deur, die hem naar zijn bankkaart vraagt. De man ruikt echter plots onraad en wijst de vrouw de deur.

Vier feiten

“Het is helaas een veel voorkomende tactiek”, zegt Thomas Detavernier, woordvoerder bij de politiezone Vlas. “Meestal zijn oudere of bejaarde mensen het doelwit. Ze worden ervan overtuigd dat ze geholpen zullen worden maar riskeren eigenlijk veel geld kwijt te spelen. In november vorig jaar noteerden we vier feiten in onze politiezone. Er kon toen telkens ofwel geld overgeschreven worden naar de rekening van de daders, er gebeurden fysieke of online aankopen met de bankkaart of er kon geld afgehaald worden via een bankautomaat. In enkele gevallen ging het ook om een combinatie van feiten.”

Quote Het is belangrijk dat jongere generaties hun (groot)ouders inlichten over het bestaan van deze oplich­tings­prak­tij­ken Thomas Detavernier, woordvoerder politiezone Vlas

Jongere generaties

Kenmerkend is dat de oplichters de bankkaart en bijhorende code van hun slachtoffers proberen te ontfutselen. Ze gebruiken vervolgens een kaartlezer of gaan bij het slachtoffer thuis aan de slag met pc-banking. Achteraf knippen ze de bankkaart in twee en vertellen ze het slachtoffer dat hij of zij een nieuwe kaart zal toegestuurd krijgen via de post. “Het is belangrijk dat jongere generaties hun (groot)ouders inlichten over het bestaan van deze oplichtingspraktijken”, zegt Detavernier. “En sowieso blijven we de raad geven om te bellen naar het lokaal oproepnummer 1701 van onze politiezone als je telefoon krijgt van een zogezegde bankmedewerker en je de zaak niet vertrouwt. En slachtoffers vragen we uiteraard ook om een afspraak te maken om aangifte te doen.”

