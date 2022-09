Valentine (17) is nieuwe Miss Grace Benelux

Valentine was dit jaar de jongste finaliste bij Miss Grace Benelux. Ze volgt het zesde jaar Office Management en Communicatie in Spes Nostra in Heule. In haar vrije tijd danst ze bij Pirouette in Wevelgem. De appel valt trouwens niet ver van de boom. Haar mama Isabelle Verbrugge, griffier in de politierechtbank in Kortrijk, nam eerder deel aan de verkiezing Misses Belgium Globe. Papa Rolf Besard is zaakvoerder van het bedrijf Zebrix.