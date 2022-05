Vakbonden laten zich vrijdag in Kortrijk voor eerlijke lonen horen

Kortrijk Schepen Axel Weydts voor “vuile homo” uitgemaakt, op straat in Kortrijk: “Het voelde maar vies”

Opmerkelijk verhaal op de Instagrampagina van Axel Weydts woensdagmiddag. De Vooruit-schepen geeft aan in Kortrijk op straat uitgemaakt te zijn voor “vuile homo”. Axel Weydts krijgt wel vaker homofobe haatberichten, maar het is de eerste keer dat hij verbaal uitgescholden wordt. “Ik krijg veel steunberichten op mijn verhaal op Instagram, dat doet me wel plezier”, stelt Weydts.

14:46