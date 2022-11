Vakbonden De Lijn delen pamfletten uit in Kortrijk: “Agressie op buslijnen in elke stad of dorp, we zijn vragende partij voor afgesloten stuurposten”

Kortrijk/BruggeHet gemeenschappelijk vakbondsfront bij De Lijn voerde dinsdagochtend actie bij bushaltes aan het treinstation in Kortrijk. Door er pamfletten uit te delen en zo reizigers te sensibiliseren over de toenemende agressie naar chauffeurs, bediendes en controleurs toe. Aanleiding was een zwaar geval van agressie vorige week donderdagavond. Waarbij een man, vergezeld van een pitbull, een buschauffeur te lijf ging in hartje Brugge. Ook Kortrijk ontsnapt niet aan zinloos geweld.

De vakbonden vragen om een veiligheidsplan aan te passen. Het veiligheidsplan werd in 2006 door toenmalig minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt (destijds sp.a) in het leven geroepen, nadat treinbestuurder Guido Demoor om het leven kwam na een zwaar geval van agressie op een bus in Antwerpen. “Er zaten veel goede zaken in het veiligheidsplan zoals meer controleurs, meer lijnspotters, meer camerabewaking… Maar ondertussen is het op sommige vlakken achterhaald”, klinkt het bij de vakbonden. “We zijn vragende partij voor afgesloten stuurposten, waarbij er geen fysiek contact mogelijk is tussen chauffeur en reiziger. Dit kan vermijden dat er klappen vallen of gespuwd wordt. Er worden hierover gesprekken gevoerd, met de directie van De Lijn.”

Quote De maatschap­pij anno 2022 is anders dan pakweg tien jaar geleden. Er is duidelijk een nog groter probleem van agressie. Maar ook een gebrek aan burger­schap, door het duidelijk toegenomen individua­lis­me Bart Reyns, ACV Openbare Diensten

“We zijn ook vragende partij voor meer aanwezigheid van de controlediensten in de regio’s. Nu is het gebied waarbinnen zij werken veel te groot. Nochtans was er wel zeer snel controle ter plaatse, vorige week bij het geval van agressie in Brugge. Verder denken we dat ook het debat moet gevoerd worden, eventueel met academici en politiediensten, over de maatschappij anno 2022. Die is naar onze mening helemaal anders dan pakweg tien jaar geleden. Er is duidelijk een nog groter probleem van agressie. Maar ook een gebrek aan burgerschap, door het duidelijk toegenomen individualisme. Er is tegelijk meer anonimiteit en onverschilligheid”, vindt Bart Reyns, Secretaris Vervoer bij ACV Openbare Diensten.

“Wat gevallen van agressie in Kortrijk betreft, was het laatste geval op 29 augustus. Het betrof een aanval op een lijncontroleur, zoals wel vaker bij het controleren van vervoersbewijzen. De chauffeur kon de politie oproepen, die de dader kon vatten. In de tijd tussen toen en vandaag zijn er heel wat gevallen van agressie geweest, in heel West-Vlaanderen. Het kan gebeuren op zowat elke lijn, in elke stad of dorp… Daar waar agressie vroeger louter een stedelijk fenomeen was, is dat nu overal mogelijk. Ook daar moeten we ons over bezinnen.”

De actie van het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft geen gevolgen voor het busverkeer in Kortrijk.

