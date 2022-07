Vakbond maakt zich zorgen over besparingen stad Kortrijk: “Stads- en OCMW-personeel werkt al jaren onder heel wat druk”

Kortrijk Spektakel­mu­si­cal 1302 klokt op 10.000 bezoekers af: “Heel Kortrijk leefde mee, hier spreken ze binnen twintig jaar nog over”

Van tv-presentator James Cooke tot MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez en van Antwerpenaren tot Limburgers… tot 10.000 bezoekers uit alle hoeken van ons land pikten de voorbije twee weken één van de vijftien uitverkochte voorstellingen mee van de musical rond de Guldensporenslag, op de verlaagde Leieboorden. “Het is ons gelukt om Kortrijk een gezicht te geven in het musicalwereldje én met succes een musical te introduceren in Kortrijk. Hier droomde ik jaren van”, vertelde initiatiefnemer Tom Hillewaere na de laatste voorstelling woensdagavond laat.

