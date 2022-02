Vader razend na rellen in Guldensporenstadion: “Mijn zoon van 10 jaar is getraumatiseerd en wil nooit meer naar het voetbal”

Marke Na kunstgras­veld en atletiekpi­s­te nu ook nieuw dolomiet­pad op Olympiade­plein

Na de aanleg van een nieuw kunstgrasveld en atletiekpiste op het Olympiadeplein in Marke is nu ook het dolomietpad netjes vernieuwd. “Onze sportcomplexen moeten voor iedereen vlot toegankelijk zijn. We zetten op het Olympiadeplein nu een stap vooruit voor de lopers, wandelaars en fans van KFC Marke”, zegt schepen van Sport Wouter Allijns (Team Burgemeester).

